„Hätte gerne Alaba, Arnautovic & Co. hier gehabt“

Ein Stück Heimat in die arabische Welt bringen - unter diesem Motto luden Karin Fichtinger-Grohe, Österreichs Botschafterin in Katar, Caroline Adenberger von der Wirtschaftskammer Österreichs und Kärntens Fußballpräsident Klaus Mitterdorfer als Vertreter des ÖFB zu einem geselligen Abend in in die Botschaft in Doha.