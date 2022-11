Cracks der Black Wings Linz: Sexy für guten Zweck

Spenden an Krebshilfe OÖ

Weshalb Linz dem Klub-Logo vorübergehend einen „Schnauzer“ verpasste und morgen in Spezial-Trikots aufläuft, die nach dem Match ebenso verkauft werden wie der sexy Kalender (à 19 Euro). „Den Hauptteil der am Freitag erzielten Erlöse wird an die Krebshilfe Oberösterreich gespendet“, so die Black-Wings-Mitarbeiter Michael Geltner und Anna-Sophie Müller. Sie waren beim Shooting von Fotograf Daniel Wolkerstorfer hautnah dabei: „Die Spieler waren anfangs skeptisch, dann aber hat’s allen getaugt. Es sind ästhetische Fotos geworden - und es ist ja für den guten Zweck!“