Neue Ausstellung über Nazi-Zeit in Grazer Museum

Wer eine klassische Ausstellung erwartet, ist bei „Warum? Der Nationalsozialismus in der Steiermark“ fehl am Platz. Die drei freundlich gestalteten Räume kommen ohne persönliche Schicksale von NS-Opfern, ohne Schreckensfotos aus Konzentrationslager aus. „Wir reisen nicht in die Vergangenheit“, erklärt Christian Heuer, einer der vier Kuratoren und Geschichte-Didaktiker an der Uni Graz. „Wir bleiben in der Gegenwart und stellen uns die Frage, was Geschichte eigentlich ist. Die Schüler sollen selbst Geschichte machen.“