Schüler nach Pfefferspray-Attacke suspendiert

Jener Vorfall an einer Klagenfurter Mittelschule sorgte für ordentlich Aufregung. Am Dienstagvormittag versprühte ein Schüler (14) Pfefferspray am Gang. Sechs Jugendliche wurden verletzt und mussten daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Für den Burschen dürfte die Aktion nun weitreichende Folgen haben, als gedacht. So muss er einerseits mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Nun soll auch eine Suspendierung des Schülers im Raum stehen.