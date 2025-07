Sommer in Kärnten: Das Bahnnetz wird erneuert

Von Schwarzach nach Villach heißt’s derzeit: Umsteigen von der Schiene auf die Straße. Nach monatelangen Arbeiten an der neuen Eisenbahnbrücke über die Lieser wird seit vergangenem Freitag das alte Tragwerk abgetragen. „Das auf einem Montagegerüst fertiggestellte neue Tragwerk wird auf seine neue Lage verschoben“, erklären die ÖBB. „Für die aufwändigen Arbeiten ist eine Sperre der Brücke notwendig.“ So geht der Schienenersatzverkehr (SEV) auf der Tauernstrecke bis zum Ende der Tauernsperre am 14. Juli nicht bloß bis Spittal, sondern bis Villach.