Lugners „Wildsau“ will Duett mit Andreas Gabalier

Diese Frau lässt keinen kalt! Am allerwenigsten Richard Lugner, der sie liebevoll ... „Wildsau“ taufte. Nach dem erfolgreichen Ende von „Lugner im Orient“ bei kroneTV will die Niederösterreicherin Lydia Kelovitz jetzt hoch hinaus. Am liebsten in die Charts. Zu Beginn mit ihrer eigenen Version von „Heidi“ will sie die Ski-Hütten erobern und später einmal vielleicht sogar auf der Bühne mit Andreas Gabalier stehen ...