Richard Lugner: So wild feierte er seinen 90er!

Als wahren Selfmade-Millionär kann man den Baulöwen wohl heute bezeichnen. Aufgewachsen in einer Zeit ohne Luxus und froh um warmes Essen. Geprägt hatte ihn sein Vater, wie er auf seiner Geburtstagsfeier erzählt. Dieser starb, als Richard Lugner erst 10 Jahre alt war, aber er gab ihm doch so einiges für sein späteres Leben mit. Aufgeben kam für den Baumeister nicht in Frage: es folgte eine Laufbahn, die bis heute einzigartig ist.