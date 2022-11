Ärzteschaft am Limit++Klima-Aktivisten in der WKO

Neun von zehn Spitalsärztinnen und -ärzten sehen einen „anhaltenden und nachhaltigen Qualitätsverlust“ in der medizinischen Betreuung. Und: Unerwartete Unterbrechung in der Wiener Wirtschaftskammer, Klimaaktivisten stürmten die Bühne. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Dienstag, den 22. November, mit Stefana Madjarov.