Tirol: Lkw im dichten Schneetreiben auf Abwegen

Spektakulärer Unfall am späten Dienstagvormittag im Tiroler Unterland: Ein Sattelzug kam bei Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) auf der Schneefahrbahn ins Rutschen und stürzte dann über die Böschung in eine Unterführung. Der Lenker kam mit leichteren Verletzungen recht glimpflich davon. Aus dem Tank trat jedoch Diesel aus, der über einen Bach in eine Fischzucht floss.