Asyl: „Österreich als Zielland unattraktiv machen“

Von Jänner bis August 56.149 Asylanträge in Österreich

Aus dem FPÖ-Antrag geht zudem hervor, dass von Jänner bis August 2022 insgesamt 56.149 Asylanträge in Österreich gestellt worden sind – das sei ein Plus von 195 Prozent gegenüber 2021. Ein Vergleich dazu: Die Stadt St. Pölten hat rund 56.000 Einwohner.