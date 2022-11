Tabakfabrik-Visionär tritt von seinem Amt zurück

Erfolgsprojekt „Tschickbude“

Die ehemalige „Tschickbude“ hat sich in den vergangenen Jahren in einen Kreativ- und Bildungscampus, einen Hub für Innovation, IT, Digitalisierung und Start-ups verwandelt, der auch als Aushängeschild für die Revitalisierung denkmalgeschützter Architektur gilt. Mit Blockbustern wie den Ausstellungen „Tutanchamun“, „Titanic“, „Körperwelten“ oder „The mystery of Banksy“ öffnete sich das Areal für die Öffentlichkeit und lockte auch viele Besucher aus ganz Österreich an. 2015 wurden die Veranstaltungsräume kurzfristig und mit Hilfe der Bevölkerung in eine wärmende Bleibe für Flüchtlinge umfunktioniert.