Wiener Polizei zahlt 50.000 Euro für Hinweise

Home Invasion in Wien-Neubau: Noch immer tappt die Wiener Polizei bei dem tödlichen Angriff Ende Mai im Dunkeln. Dabei wurde eine Frau (79) in ihrer Wohnung überfallen und schwer verletzt. Später starb sie an den Folgen des Überfalls. Zielführende Hinweise zu den Tätern werden nun mit 50.000 Euro belohnt.