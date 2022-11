Stöger: „War von Katar ein bisschen enttäuscht“

Am zweiten Tag der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat sich Experte Peter Stöger im „Krone“-WM-Studio eingefunden. Mit Moderator Martin Grasl spricht er über das gestrige Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber und Ecuador. Die Südamerikaner profitieren von der individuellen Klasse ihres Stürmer Enner Valencia, der einen Doppelpack schnürt. Stöger selbst hat die Hausherren in der Vorbereitung schon beobachtet, zum Auftakt haben sie ihn aber nicht überzeugen können. „War von Katar ein bisschen enttäuscht“, hält er fest.