Paul Flora-Ausstellung in Salzburg

„Paul Flora war stolz darauf, dass seine Zeichnungen nicht nur in Museen, sondern in Abertausenden Wohnzimmern jener hängen, die man gemeinhin als ,einfache Menschen’ bezeichnet“, schrieb Schriftsteller Karl-Markus Gauss in seinem Nachruf über Paul Flora. Genau diese Zeichnungen des Zeichners und Karikaturisten aus den Jahren 1938 bis 2009 stellt die Galerie Welz in der Sigmund-Haffner-Gasse nun aus.