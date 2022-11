Moderatorin erleidet live im TV einen Schlaganfall

„Irgendetwas stimmt heute nicht mit mir“

„Es tut mir leid, irgendwas stimmt heute Morgen nicht mit mir“, spricht sie noch in die Kamera, dann gibt sie an ihre Kollegin ab. Diese spricht Chin gut zu und beteuert, dass alle wohl solche Tage kennen würden. Doch dem war nicht so, wie sich inzwischen herausstellte. Die Journalistin erlitt vor laufender Kamera einen Schlaganfall.