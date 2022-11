Alko-Lenker verursacht Unfall in Straßwalchen

Stolze 2,1 Promille hate ein 39-jähriger Flachgauer - trotzdem war er am Samstagabend hinterm Steuer seines Autos unterwegs. Das ging jedoch nicht gut aus: Er kam auf der Wiener Bundesstraße in Straßwalchen von der Straße ab und wurde gegen eine Hausmauer geschleudert. In weiterer Folge dürfte sein Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden sein, touchierte ein parkendes Auto und krachte schließlich in eine Straßenlaterne.