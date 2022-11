Kreisch-Alarm in Kärnten um Boateng & El-Jindaoui!

Kreisch-Alarm in Klagenfurts EM-Arena! Nicht wegen des Wörthersee-Cup. Auch nicht wegen des verdienten 2:1-Halbfinalsiegs der Austria Klagenfurt über GAK – bei dem Wernitznig das 1:0 per Volley machte, zum 2:1-Sieg auf Arweilers Kopf flankte, sich Goalie Knaller böse am Rücken verletzte. Sondern wegen Hertha Berlins Debütanten Nader El-Jindaoui und Star Kevin-Prince Boateng!