WM: Gekaufte Fans erhalten kein „Taschengeld“ mehr

Die vom WM-Organisationskomitee eingeladenen Fußball-Fans bekommen einem Bericht der ARD-„Sportschau“ zufolge kein „Taschengeld“ mehr in Katar. In einer E-Mail an die Teilnehmer des Reiseprogramms heißt es demnach, die Gäste sollten vor der „irrtümlichen, falsch informierten Behauptung“ geschützt werden, dass sie „bezahlte Fans“ seien. Deshalb werde „das Taschengeld leider nicht mehr bereitgestellt“.