So lässt sich erträglich Energie sparen

Erst in dieser Woche hat die Salzburg AG die nächste Strompreiserhöhung zum Jahreswechsel bekannt gegeben. Um 138 Prozent steigt der Preis für Privatkunden! In Zeiten wie diesen hilft Energiesparen nicht nur der Umwelt und der Versorgungssicherheit, sondern schont auch das eigene Geldbörserl. Gerade auch, weil die Strompreisbremse der Bundesregierung nur dann wirklich greift, wenn der Stromverbrauch nahe am Durchschnittsverbrauch liegt.