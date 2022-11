Appell für einen Beitrag zur Glückseligkeit

„Ich bitte nicht gern um Hilfe, aber ...“

Die Volkshilfe nimmt Weihnachtswünsche von benachteiligten und unverschuldet in Not geratenen Kindern entgegen und veröffentlicht diese auf der Homepage. Jene, die diesen Kindern ein frohes Fest bescheren wollen, kaufen den Artikel, verpacken ihn und bringen ihn in eine Volkshilfe-Zweigstelle. Die Institution stellt das Packerl zu, Mama und Papa legen es unter den Christbaum. Und das Kind glaubt mit leuchtenden Augen, es sei von den Eltern – diese würden ohne die Spender mit leeren Händen dastehen. Exemplarisch dafür steht dieses Schreiben einer Burgenländerin an die Volkshilfe: „Ich bitte nicht gern um Hilfe, aber irgendwann geht es dann nicht mehr! Es sind nicht nur die monatlichen Fixkosten! Die Kinder brauchen oft was, wie Winterkleidung oder Schuhe, weil sie wachsen, oder ich muss wieder etwas in der Schule zahlen. Und durch die Preissteigerungen muss man eh jeden Cent zweimal umdrehen.“