Schwarz-grüne Weißtanne für rotes Bregenz

Ehrensache, dass der kleine, aber sehr feine Baum am Dienstag gemeinsam illuminiert wurde. „Ich habe Michi Ritsch noch das Versprechen abgerungen, dass im Frühjahr ein Sulzberger Bänkle am Bodenseeufer aufgestellt wird. Das ist dann zwar nicht aus dem Holz des Christbaums, aber sicher auch perfekt“, meinte der Wälder-Bürgermeister mit Tiroler Wurzeln. Er hielt sich vornehmlich am Südtiroler Stand auf und konnte sich ebenso wie Ritsch noch nicht wirklich für einen Glühwein erwärmen.