Duda: Müssen mit weiteren Raketen-Unfällen rechnen

Nach dem tödlichen Raketeneinschlag auf polnischem Staatsgebiet rechnet Polens Präsident Andrzej Duda mit weiteren Vorfällen dieser Art. „Leider müssen wir in gewissem Sinne darauf vorbereitet sein, dass sich Unfälle als Folge des Krieges an unserer Grenze wiederholen können“, sagte Duda am Freitag in der ostpolnischen Stadt Rzeszow. Warschau und Kiew verhandeln derzeit über die Beteiligung ukrainischer Experten an den Untersuchungen zu dem Raketeneinschlag.