Raketenschlag: Bereitschaft in Polens Armee erhöht

Neue Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt: Bei einer Explosion in Polen nahe der ukrainischen Grenze sind am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. „Feuerwehrleute sind vor Ort, es ist unklar, was geschehen ist“, sagte ein diensthabender Beamter am Abend. Polnische Medien hatten zuvor berichtet, zwei verirrte Raketen seien in Przewodow eingeschlagen. Auch die Nachrichtenagentur AP meldete unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise, bei dem Einschlag russischer Raketen seien zwei Menschen getötet worden. In Polen herrscht Alarmzustand.