Einschlag in Polen: Rakete wohl aus der Ukraine

Moskau wird trotzdem verantwortlich gemacht

Am G20-Gipfel hieß es trotz der jüngsten Erkenntnisse, dass Russland mit seinem Beschuss der Ukraine Verantwortung für den Vorfall in Polen trage - selbst dann, wenn es sich tatsächlich um eine ukrainische Abwehrrakete gehandelt haben sollte. Der polnische Präsident Andrzej Duda reagierte nach dem Vorfall vorsichtiger und betonte, dass es noch nicht klar sei, woher das Geschoss stamme. Er erklärte, dass es „höchstwahrscheinlich“ aus russischer Fertigung stamme. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bat ebenfalls um „Zurückhaltung und Umsicht“. „Ich rufe alle Polen auf, angesichts dieser Tragödie ruhig zu bleiben“, erklärte Morawiecki. Man habe jedoch die Überwachung des Luftraums verstärkt, so der Ministerpräsident.