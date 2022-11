Stiegenhaus verraucht: Gebäude bei Brand evakuiert

Stark verraucht worden ist das Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses am Freitagvormittag in Wien-Alsergrund: In einer Wohnung war Feuer ausgebrochen, die Bewohnerin ließ bei ihrer Flucht die Wohnungstüre offen, der Qualm breitete sich daraufhin aus. Das Gebäude wurde evakuiert, zwei Bewohner von der Berufsrettung versorgt.