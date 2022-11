Heftige Gefechte: Russen erwarten Rückschläge

Die Kiewer Angaben über die Gefechte im Donbass - einem wichtigen Kohle- und Stahlrevier - decken sich mit Berichten russischer Militärblogger. Die beschossene Kleinstadt Awdijiwka wird von der Ukraine kontrolliert und liegt wenige Kilometer nördlich von Donezk. Weil dort schon seit 2014 die Front zwischen ukrainischen Kräften und den von Moskau kontrollierten Separatisten verläuft, sind die Stellungen der Ukraine gut ausgebaut. In den fast neun Monaten seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar haben die russischen Kräfte nur geringe Geländegewinne erzielt. Zuletzt wurde laut Moskauer Verteidigungsministerium das Dorf Opytne in der Nähe von Awdijiwka erobert.