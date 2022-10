Ex-US-General: Krim-Befreiung bis Sommer möglich

Russland setzt Deportationen von Ukrainern fort

Unterdessen hat am Sonntag die US-Denkfabrik Institute for the Study of War bekannt gegeben, dass Russland die massiven Deportationen von Ukrainern in den besetzten Gebieten fortsetzt. Die russischen Behörden hätten offen zugegeben, Kinder aus besetzten Gebieten der Ukraine zur Adoption an russische Familien auf eine Weise zu vermitteln, die einen Verstoß gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes darstellen könnte.