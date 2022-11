Brutaler Zuhälter in Wiener Sex-Studio verhaftet

Zugriff in Bordell

Trotz der vorangegangenen Verhaftung des Bruders hatte dieser die illegalen Geschäfte ungeniert weitergeführt. Vor Kurzem aber klickten auch für ihn im Beisein mehrerer mutmaßlicher Opfer in einem Bordell in der Bundeshauptstadt die Handschellen. Nun wurde der 44-Jährige am Grenzübergang Hegyeshalom an die ungarischen Behörden ausgeliefert.