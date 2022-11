Auto raste in Gruppe von US-Polizeischülern

Eigentlich wollten Rekruten einer Polizeischule im US-Staat Kalifornien ihre morgendliche Sporteinheit im Rahmen ihrer Grundausbildung absolvieren. Doch das Training endete in einem Blutbad. Ein heranrasender SUV krachte am Mittwoch in die Gruppe und erfasste 25 Polizeischüler. Fünf von ihnen wurden mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert. „Es sah aus wie ein Flugzeugwrack. Überall lagen Verletzte“, schilderte Sheriff Alex Villanueva in einer Pressekonferenz.