Warum Migranten in Österreich oft diesen Weg gehen

Offizielle Unterstützungsangebote nutzen

Die Ergebnisse der Studie werden in die operative Arbeit des OeIF einfließen, sagt Rothbauer. Etwa, wenn man die Nutzung offizieller Unterstützungsangebote verstärken könne. Aber man müsse bei einer solchen Studie immer „gewisse Unschärfen“ in Kauf nehmen. So sind etwa 16 Prozent der unselbstständig Tätigen in Österreich außerhalb des Landes geboren, etwas mehr als 80.000 Menschen fallen in diese Kategorie. Die Hälfte von ihnen stammt dabei aus EU- und EFTA-Staaten.