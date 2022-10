Die harte Suche nach etwas Frieden im Leben

Dort verdingt er sich mit Gelegenheitsjobs. Eine kräftige Umstellung für ihn, der vor gut 25 Jahren in Syrien ein Chemie-Studium abschloss und sich mit einem Geschäft für Farben und Lacke selbstständig machte. „Ich habe anfangs 1300 Türkische Lira verdient. Die Miete der Wohnung, die ich dort bekam, hat mich aber monatlich 1200 Türkische Lira gekostet.“ Wael flüchtete zudem nicht allein. Mit ihm suchten seine Frau und drei Kinder Schutz vor den Bombeneinschlägen und Gewehrsalven. „Die Kinder mussten in die Schule gehen. Sie brauchten zu essen und Kleidung. Ich wusste, so kann es nicht weitergehen.“ Wael landet mit seiner Familie über Umwege in Österreich und findet hier erstmals seit vielen Jahren einen Platz, an dem Ruhe und Sicherheit das ständig wiederkehrende Gefühl von Angst ablösen. Vom ersten Tag an versucht er sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, um seinem Leben einen Sinn zu verleihen und der neuen Heimat etwas zurückzugeben.