FTX-Pleite: Sammelklage gegen den Firmengründer

Der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX hat für den Firmengründer ein juristisches Nachspiel. Gerichtsunterlagen zufolge wurde in Miami eine Sammelklage gegen Sam Bankman-Fried eingereicht. Die von FTX angebotenen verzinsten Kryptowährungskonten hätten wegen einer fehlenden Lizenz in den USA nicht verkauft werden dürfen, hieß es in der Klageschrift.