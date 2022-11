Marko Arnautovic jetzt zweitbester ÖFB-Schütze

Marko Arnautovic hat Österreichs Fußball-Nationalteam am Mittwoch in Malaga nicht nur vor einer Blamage bewahrt. Mit seinem späten Tor zum 1:0-Sieg im Test gegen Andorra zog der 33-jährige Wiener in der ewigen ÖFB-Schützenliste mit 34 Treffern auch mit Hans Krankl gleich.