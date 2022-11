ORF-Experte: „Das ist ja nicht zum Anschauen“

Beim Freundschaftsspiel zwischen Österreich und Andorra kommt wenig Euphorie auf. Zur Halbzeitpause stand es 0:0 gegen den „Fußballzwerg“. Michael Gregoritsch hatte die einzige richtige Chance zur Führung mit einem Kopfball an die Latte. In der Analyse findet ORF-Experte Roman Mählich klare Worte. „In Wirklichkeit ist es nicht zum Anschauen, so ehrlich muss man sein.“ Immerhin: Joker Marko Arnautovic erlöste die Rangnick-Elf zum 1:0-Endstand.