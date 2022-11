Trostlose Stimmung in Malaga - eine Warnung!

Es erinnerte an die Corona-Geisterspiele. Für den Italien-Test am Sonntag in Wien sind - bei prognostizierten drei Grad - auch nur 15.000 Tickets weg. Da wird in Katar mehr los sein. Wenngleich Teamchef Ralf Rangnick skeptisch ist: „Wir müssen abwarten, ob dort eine Stimmung sein wird. Für mich gehört eine WM in Länder, wo es Fußball, wo es Fans, wo es Stadien gibt.“ Also nicht in die Wüste. Dennoch überlegt Rangnick einen Trip nach Katar, um sich zwei Gruppenspiele von Belgien live anzuschauen.