Diese Verspätung ist jetzt bares Geld wert

Ein Tag nach Jahresabrechnung

Die „Krone“ fragte bei der Linz AG nach, und rasch gab’s Klarheit: Der Gutschein – man musste beim Ministerium seinen Zählerpunkt und den Versorger bekannt geben – wurde am 19. Oktober von Wien nach Linz übermittelt. Am Tag nach Ausstellung der Jahresrechnung. „Ansonsten wäre die Gutschrift automatisiert abgezogen worden“, heißt es bei der Linz AG, die sich jetzt mit dem Kunden in Verbindung setzen wird.