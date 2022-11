Dumm gelaufene Radl-Diebstähle vor Gericht

Opfer „Bekannter“ der Täter

Zunächst geht es um die Taten, die laut Anklage schweren Raub, Diebstahl und Drogenhandel umfassen. Es begann mit einer Kokainlieferung an „Bekannte“, bei der der angeklagte gebürtige Russe und der junge Slowake entdeckten, dass sich in der Jackentasche nicht nur die paar Euro für ein paar Gramm Suchtgift befunden hatten, sondern rund 11.000 Euro. Also - Faust ins Gesicht, Raub. Blöd, wenn das Opfer die Täter kennt.