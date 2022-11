Die erste Frau, die brennende Flugzeuge löscht

Patricia Kilnbeck arbeitet dort, wo viele andere in den Urlaub starten. Als erste Frau im Schichtdienst der Flughafen-Feuerwehr in Schwechat ist sie seit Kurzem in Notsituationen zur Stelle. Damit hat die 19-Jährige ihr Hobby zum Beruf gemacht. Schon seit ihrer Kindheit brennt die Mostviertlerin für ihre Leidenschaft. Mit zehn Jahren trat sie der Jugendfeuerwehr bei, mit 15 Jahren ging es nahtlos in den Aktivstand über. Das „Floriani-Gen“ wurde ihr dabei in die Wiege gelegt: „Ich bin in eine Feuerwehrfamilie hineingeboren worden. Mein Großvater war Gründungsmitglied der freiwilligen Feuerwehr bei uns im Ort“, setzt die Enkelin die „flammende“ Familientradition jetzt sogar hauptberuflich fort.