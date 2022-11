Medwedew: „Der Westen rückt einem Weltkrieg näher“

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass Russland für jeden Zwischenfall mit Raketen verantwortlich sei. Es könne nur an einer Logik festgehalten werden, und die laute, dass der Krieg von Russland begonnen worden sei und von Russland geführt werde. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak gab Russland die grundsätzliche Schuld. „Das Wichtigste ist, anzuerkennen, warum die Ukraine Raketen einsetzen muss, um ihr Heimatland zu verteidigen“, sagte Sunak am Rande des G20-Gipfels auf Bali. „Es muss sein Heimatland gegen eine illegale und barbarische Angriffsserie Russlands verteidigen.“