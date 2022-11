Nehammer: Besonnenheit nun oberstes Gebot

Um 10 Uhr (MEZ) beginnt am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung der NATO in Brüssel. Polen ist Mitglied der Militärallianz. Die Rakete schlug am Dienstnachmittag nahe der Grenze zur Ukraine ein und tötete zwei Menschen. Die russische Regierung bestreitet den Abschuss dieser Rakete. US-Präsident Joe Biden erklärte ebenfalls, dass es angesichts der Flugbahn unwahrscheinlich sei, dass die Rakete in Russland abgefeuert wurde.