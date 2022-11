„Rassismus und Arroganz!“ Katar attackiert die EU

Die internationale Kritik an Katar fiel speziell in den vergangenen Monaten heftig aus, mit den immer wiederkehrenden Themen: krasse Defizite, was die Menschenrechte betrifft. Sklavenarbeit auf den WM-Baustellen, gepaart mit dem Vorwurf, dass Tausende Arbeiter dort den Tod fanden. Oder auch die Homosexualität, wo der katarische WM-Botschafter und frühere Fußball-Nationalspieler Khalid Salman sich völlig im Ton vergriff, diese als „geistigen Schaden“ bezeichnete.