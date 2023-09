Wurde die Niederlande um den WM-Titel betrogen?

In einem hochemotionalen Spiel war es zwischen der Niederlande und Argentinien nach einem 2:2 bis ins Elfmeterschießen gegangen, wo die Zankereien jedoch keinesfalls weniger wurden. 17 Gelbe sowie eine Gelb-Rote Karte hatte Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz am 9. Dezember aus seiner Tasche geholt. Nach Schlusspfiff hatten sich die Streitereien im Spielertunnel fortgesetzt, wo Messi etwa mit Holland-Star Wout Weghorst aneinandergeriet. Eine Partie, die den Niederländern wohl noch länger in Erinnerung bleiben wird ...