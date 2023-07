WM-Prämien: Geldregen für Salzburg und Altach

Der Fußball-Weltverband FIFA schüttet nach der WM-Endrunde in Katar im vergangenen Winter insgesamt 209 Millionen US-Dollar (189,62 Mio. Euro) an Abstellungsgeldern an die Vereine aus. Der englische Triple-Sieger Manchester City erhält laut FIFA-Angaben vom Donnerstag mit umgerechnet 4,12 Millionen Euro am meisten, danach folgen der FC Barcelona mit 4,07 Mio. und Bayern München mit 3,88 Mio. Euro.