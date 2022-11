Katar-WM? „Darf in Zukunft nicht mehr passieren“

Sein Nationaltrainer Gareth Southgate wird politische Äußerungen der Spieler in Katar jedenfalls nicht untersagen. Der 52-Jährige meinte in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ vielmehr: „Wenn wir ein Licht leuchten können auf Dinge, die anders sein sollten, dann haben wir die Verantwortung, genau das zu tun.“ Am Ende würden Menschen nach dem beurteilt, was sie für die Gesellschaft getan hätten. „Wenn unsere Spieler etwas beitragen können, dann sollen sie es tun“, betonte Southgate.