Katar: FIFA-Entschädigung für WM-Arbeitsmigranten?

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty und die Nichtregierungsorganisation Avaaz haben die FIFA in einem Offenen Brief zur finanziellen Entschädigung von Arbeitsmigranten in Katar aufgefordert. Amnesty zufolge stehen über eine Million Unterschriften unter dem Schreiben, das dem Fußball-Weltverband kurz vor dem FIFA-Kongress am Donnerstag in Kigali überreicht wurde.