Am Christkindlmarkt wird wieder Silvester gefeiert

Sparwillen und Eislaufen am Kunsteis

Nach Pandemie-Jahren, die auch den Christkindlmarkt trafen, hofft man heuer wieder durchzustarten. Neben Standln, Brauchtum und Tradition ist erstmals auch der Eislaufplatz am Mozartplatz unter dem Dach des Christkindlmarkts. Zwölf Stunden pro Tag kann bis 31. Jänner Schlittschuh gelaufen werden. In der Früh dürfen Salzburgs Schulen eine Stunde aufs Eis. Während am Christkindlmarkt Energie gespart wird, Mehrwegbecher sowie LED-Leuchten sind seit Jahren im Einsatz, wird am Kunsteis Stromsparen schwieriger. „Wir sind bemüht, notfalls werden wir die Öffnungszeiten anpassen“, so Haider.