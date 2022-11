Am Salzburger Christkindlmarkt wird Punsch teurer

Der Markt rund um den Dom öffnet am 17. November. Der Aufbau ist im vollen Gange. Die meisten Hütten stehen bereits, am Montag wird der Christbaum angeliefert. Handwerker verlegen rund 14 Kilometer Elektrokabel und drei Kilometer Lichterketten mit LED-Lampen. „Wir wollen auf unsere Beleuchtung nicht verzichten. Das gehört dazu“, sagt Haider. Aber: Die Beleuchtungszeit reduziert man heuer drastisch, spart so knapp 7000 Kilowattstunden Strom ein. Ab 22 Uhr bleibt es am Marktgelände dunkel – mit Ausnahme des Christbaums und einer aus sicherheitstechnischen Gründen notwendigen Notfallbeleuchtung,