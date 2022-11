Baum ist im Anflug zum Salzburger Residenzplatz

Ein reiner Zufallsfund

Jährlich macht sich Wolfgang Haider, Obmann des Markts, auf die Suche nach einem Baum für den Residenzplatz. 2021 war er in Seeham fündig geworden. Heuer führte ihn die Suche wieder zurück in die Landeshauptstadt. Genauer gesagt in den Stadtteil Schallmoos. „Es war reiner Zufall, dass ich die Fichte gefunden habe. Ich habe selbst als Kind in der Gegend gewohnt, in der der Baum steht. Da bin ich schon hundertmal dran vorbeigefahren“, sagt Haider.