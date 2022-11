Die Dächer der Bauern sollen den Strom liefern

Nachsatz: „Wir werden uns durch die Krise kämpfen. Die Versorgungssicherheit ist gegeben, aber mit enormen finanziellem Aufwand.“ Zwischenzeitlich habe man eine Gasturbine wieder auf Öl umgestellt, um kurzfristig weniger stark abhängig zu sein. Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Die Maishofener wollen in einem mehrjährigen Prozess einen „Millionenbetrag“ investieren – etwa Dampfkollektoren und Fotovoltaik-Anlagen sollen angeschafft werden, um die Abhängigkeiten zu lindern. Plus: „Wir wollen eine Energiegemeinschaft mit unseren Bauern gründen“, sagt Buchmayr. Heißt: Auch auf den Dächern der Landwirte sollen Fotovoltaik-Anlagen entstehen. Noch sei das Projekt in der Anfangsphase. Ähnlich ist die Lage auch bei Andreas Gasteiger. Der Chef der SalzburgMilch will 2023 nicht nur ein Hochregallager in Salzburg mit Solarpaneelen bestücken. Auch der Standort in Lamprechtshausen etwa soll energieautark werden – möglich machen soll es ein Heizkraftwerk. „Das macht es nicht günstiger, aber unabhängiger“, sagt Gasteiger.