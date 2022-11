Heiße Debatte um Kindergartenprämie im Landtag

Wieder harsche Kritin an „Problemgenossen“ Murgg

Diskutiert wurde am Dienstag aber auch über die EU-Politik - und dabei gingen die Wogen so richtig hoch. ÖVP-Abgeordneter Lukas Schnitzer attackierte den Kommunisten Werner Murgg, der ja trotz mehrerer Eklats (Ukraine als „Krüppelnation“ etc.) und zahlreicher Rücktrittsaufforderungen nach wie vor im Landtag sitzt: „Ihre krude Geisteshaltung ist die tatsächliche Gefahr für den Frieden!“, rief Schnitzer in den Saal. Murgg zeigte sich unbeeindruckt und blätterte in einer Zeitung.